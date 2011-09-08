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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 09:13 BJT

〔中国股市〕周三融资买入较前日增加约一成,兴业银行交易活跃

路透北京9月8日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周三融资买入额为

98,994万元人民币,较上交易增加10.8%.标的证券兴业银行(601166.SS)融资偿还额达

6,273万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,104,230 54,520 13,765

深圳证券交易所 1,324,343 44,474 15,405(完)

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--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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