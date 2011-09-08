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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 09:21 BJT

〔东京汇市〕欧元走势或受阻,关注欧洲央行政策会议

* 欧元走势料将受限,关注欧洲央行会议

* 德国法院判决、意大利撙节措施暂支撑欧元

* 美联储放宽政策的预期或伤及美元

路透东京9月8日电---欧元周四守住微弱涨幅,因德国宪法法庭支持该国参与欧元区救助行动.但对欧洲应对债务危机行动迟缓的质疑,可能继续对欧元构成阻力.

如果欧洲央行(ECB)总裁特里谢对购买意大利和西班牙公债的语气审慎,可能令欧元受创.但在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克稍晚讲话前,欧元跌势可能受限.

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