〔东京汇市〕欧元走势或受阻,关注欧洲央行政策会议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元走势料将受限,关注欧洲央行会议
* 德国法院判决、意大利撙节措施暂支撑欧元
* 美联储放宽政策的预期或伤及美元
路透东京9月8日电---欧元周四守住微弱涨幅,因德国宪法法庭支持该国参与欧元区救助行动.但对欧洲应对债务危机行动迟缓的质疑,可能继续对欧元构成阻力.
如果欧洲央行(ECB)总裁特里谢对购买意大利和西班牙公债的语气审慎,可能令欧元受创.但在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克稍晚讲话前,欧元跌势可能受限.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。