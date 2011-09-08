911纪念日将至 美加强警戒以防万一

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月7日电---“9・11”恐怖袭击10周年纪念日临近，美国国防部周三调高美军基地警戒级别，这些基地多数在美国本土。

但国防部表示，并无具体信息显示有确定的恐怖威胁。

“此次调整，并非针对任何特定威胁作出的反应，只是谨慎的预防性措施，”国防部发言人利特尔(George Little)表示。国防部称，此项调整周三起生效，将延续至周日。

“9・11”10周年临近之际，美国安全官员保持高度警惕。美国国务院发布了“全球旅行警报”，呼吁在国外旅行和居住的美国人应谨记基地组织及其关联组织构成的持续威胁。

美国司法部长霍尔德(Eric Holder)称，未发现针对“9・11”纪念日的确定威胁。

但霍尔德对记者表示：“我们保持警惕，准备好应对任何可能的情况。”

霍尔德称，司法部、联邦调查局(FBI)和其他调查机构，均准备好应对纪念活动前可能出现的威胁。他并补充道，美国公民若发现任何可疑情况，应向当地政府报告。

他透露，在周日纪念活动举行前，将大幅增强执法人员部署。(完)