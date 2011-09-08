〔离岸人民币〕中国料支持伦敦成为离岸人民币中心--FT

路透新加坡9月8日电---金融时报周四报导,英国预计中国将对伦敦成为离岸人民币中心表示支持,此举将令人民币国际化向前迈进一大步.

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)正准备周四在伦敦与中国国务院副总理王岐山举行会晤.英方官员表示,中国将支持民间在伦敦发展人民币交易的意愿.

此举可谓意义重大,一方面伦敦是主要外汇交易中心,另一方面这可为全球投资者分散外汇资产、获得更多人民币交易机会扫清道路.

自从2008年末全球金融危机以来,中国稳步推出一系列政策措施,推动人民币成为国际贸易结算货币,以降低对美元的依赖.

香港目前是中国主要的离岸人民币中心,成长十分可观.

香港人民币存款规模在过去一年里大幅蹿升,到2011年底料将达到总存款规模的10%.

金融时报引述英国高层官员消息称,英国各银行和金融机构对伦敦成为离岸人民币交易中心存在浓厚兴趣,奥斯本和王岐山今天将正式对此表示欢迎.

金融时报称,随着人民币在国际贸易中的应用被逐步放宽,目前中国对外贸易7%是以人民币结算.这一比率在一年前还仅为1%.(完)