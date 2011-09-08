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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 10:33 BJT

〔中国投资〕研究外汇储备多元化及鼓励企业进行海外投资--商务部长

路透厦门9月8日电---中国商务部长陈德铭周四表示,将研究外汇储备多元化和跨境人民币结算,支持企业对外投资.

他在第十五届中国国际投资贸易洽谈会上发言称,中国鼓励外资投入高端科技、新能源以及金融保护等领域,并将积极推进对外开放,也希望有关国家放宽产业准入.

陈德铭并表示,中国将积极增加进口,同时保持出口稳定增长.(完)

--发稿 李珊珊; 撰写 康熙泽; 审校 曾祥进

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