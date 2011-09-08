〔中国投资〕研究外汇储备多元化及鼓励企业进行海外投资--商务部长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透厦门9月8日电---中国商务部长陈德铭周四表示,将研究外汇储备多元化和跨境人民币结算,支持企业对外投资.
他在第十五届中国国际投资贸易洽谈会上发言称,中国鼓励外资投入高端科技、新能源以及金融保护等领域,并将积极推进对外开放,也希望有关国家放宽产业准入.
陈德铭并表示,中国将积极增加进口,同时保持出口稳定增长.(完)
--发稿 李珊珊; 撰写 康熙泽; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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