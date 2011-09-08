《全球主要央行动态》--9月8日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月1日-9月8日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔暗示,将在本月会议上继续反对更多刺激措施[ID:nCN8484525].他还称经济复苏非常缓慢,不清楚能采取何种举措来加快复苏[ID:nCN1948313].

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称,货币政策是试图改善金融市况,提振经济可以使用的一个工具.所有已知的证据显示未来几年低利率将是扶助经济的最佳方法.美元作为全球储备货币的地位不太可能改变[ID:nCN8485363].他并称更多宽松货币政策可能为防止经济恶化提供"保护措施",或有助于经济重新站稳脚跟[ID:nCN8485337].

芝加哥联储总裁埃文斯表示,目前美联储需要采取强有力的行动,应"严肃考虑"大幅放宽政策,如果可能,会支持将美联储短期利率目标调降数个百分点.他称在2013年中前保持利率在低位是朝正确方向迈出的一步,但"需要做更多".[ID:nCN1951207]

**瑞士**

央行为飙升的瑞郎汇率设定上限,以避免衰退,震惊市场.这重创使用瑞郎避险的投资者信心.瑞士央行称将不再容忍瑞郎兑欧元汇率强于1.20瑞郎,且将通过无限制买入其它货币来守住这一目标,为当代央行所发出的最强硬言辞之一.瑞郎应声暴跌8%左右.因投资者躲避欧债危机和股市震荡而买入瑞郎避险,自雷曼兄弟2008年破产以来,瑞郎已升值三分之一左右.[ID:nCN1948413][ID:nCN1947319]

**欧元区**

欧洲央行(ECB)表示,已注意到瑞士央行将欧元兑瑞郎最低汇价目标设定在1.20瑞郎.在欧洲央行(ECB)8月召开上一次的政策会议後,该央行总裁特里谢曾敦促各国勿单独开展外汇干预,而应该采取集体行动.这也是欧洲央行首次如此直接地评论瑞士央行遏制本币涨势的努力.[ID:nCN1947365]

ECB候任总裁德拉吉(Mario Draghi)对欧元区政府发出警告,不要指望该央行无限度买入公债,即便上周其买债规模扩大一倍以向意大利提供帮助.德拉吉和现任总裁特里谢反而向欧元区各国政府施压,促其强化欧元区救援基金,此举或能减轻欧洲央行购买公债的责任.[ID:nCN1945671]

ECB总裁特里谢表示,他相信希腊政府会做出让欧盟-国际货币基金组织(IMF)纾困案继续下去所需的决定,但时间所剩不多.特里谢并承认,欧洲央行专家和IMF之间就欧洲银行资本重组需求的看法有所不同.此前IMF官员预估资本缺口达2,000亿欧元[ID:nCT0395320].特里谢还称,若欧元区成员国没有制定适当的政策决定,那麽通过未来的改革,这些决策有可能透过中央集权机制来制定.他在会议上表示,欧洲人民终将拥有一个联邦政府.[ID:nCN1944757]

欧洲央行执委会成员史塔克表示,困扰发达经济体的债务危机还未结束,相关国家除采取痛苦的措施巩固公共财政外,别无选择."危机没有结束,不仅在欧洲没有结束,在世界其它地区也没有结束,"他表示,并称美国的债务问题"巨大",且缺乏控制此问题的架构.[ID:nCN1939145]

希腊央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)表示,该央行8月向希腊部分银行提供了紧急融资,若有必要还准备进一步提供.[ID:nCN1943635]

**日本**

日本央行宣布维持货币政策不变,节约所剩无几的弹药留待稍晚使用.央行维持对经济的评估不变,称经济稳步回升,并称产出和出口接近恢复到3月地震和海啸灾害前的水平.日本央行还重申,今年稍晚日本经济将重拾温和复苏,但持谨慎态度.[ID:nCN1949685]

央行总裁白川方明表示,央行已在推进强有力的货币放宽举措,通过在8月放宽政策对各种风险采取了行动.他还说全球经济不确定性有所加剧,七国集团(G7)将讨论欧洲主权债问题.[ID:nCN1949525]

**澳洲**

澳洲央行连续第10个月维持利率在4.75%不变,因全球市场动荡令全球经济前景黯淡,意味着政策将暂且按兵不动.澳洲央行重申仍担心国内通胀前景,并表示要谈需求是否疲软至足以遏制物价压力尚为时过早.[ID:nCT0395564]

央行总裁史蒂文斯表示,在全球面临高度不确定性期间最好保持政策的稳定,这是利率在未来数月可能持稳的又一个讯号.史蒂文斯称,全球经济成长前景黯淡,最终可能抑制国内的通胀,但现在还不能下断言.[ID:nCN1948783]

**中国**

中国人民银行副行长马德伦预期,近期国内物价水平会比较高,但会在波动中缓慢回落.他在中国企业500强会议上还表示,国内经济的内生增长动力仍很强,中国经济的基本面是好的.不过国际经济金融形势仍较复杂,将从贸易、投资等各方面给中国经济发展带来不小的挑战.[ID:nCN1942997]

中国央行副行长马德伦表示,当前全球经济复苏缓慢但基础还不牢固,不确定因素很多,下行风险正日益加大.他在"中国-亚欧博览会"部长级金融合作论坛并称,全球通胀压力在持续增大,已经从新兴经济体向发达经济体蔓延.[ID:nCN1940647]

中国央行在新闻稿中提及,新疆辖内城市商业银行、农村信用社的存款准备金率低于大型银行.分析人士认为,这是央行为了支持新疆跨越式发展已经实施的金融支持,并非新出台的政策,应不意味货币政策放松信号.央行网站上的新闻稿称,在中央新疆工作座谈会後,央行出台了一系列针对新疆跨越式发展的政策举措,包括新疆辖内城市商业银行、农村信用社分别执行比大型商业银行低2个和6个百分点的存款准备金率;资产规模较小、涉农贷款比例较高的农信社执行比大型银行低7个百分点的存款准备金率.[ID:nCN1942069]

**加拿大**

加拿大央行一如预期维持指标利率在1.00%不变,并明显改变政策立场,称由于全球经济形势恶化,加息的必要性已降低."鉴于全球经济动能放缓,且财政不确定性增强, 撤出货币刺激政策的必要性已降低,"加拿大央行声明称.[ID:nCN1950901]

**韩国**

韩国央行宣布,连续第三个月维持指标利率不变,一如普遍预期,因面临来自通胀上升和成长放缓的影响.韩国央行新闻官员宣布,政策委员会维持七日回购协议利率KROCRT=ECI在3.25%不变.但他未对此决定给予详细说明.[ID:nCN1951709](完)