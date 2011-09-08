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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 10:07 BJT

〔韩国经济〕央行称通胀料逐步放缓,主要风险是重要经济体增长缓慢

路透首尔9月8日电---韩国央行周四称:

* 通胀料逐步放缓

* 经济面临的主要风险是主要经济体增长缓慢,以及欧洲出现的财政问题

* 国内经济活动似趋于温和

* 政策声明将"金融和经济风险"列入监测目标

在央行发表对经济和通胀的评论後,韩国9月公债期货KTBc1扩大涨幅;韩元兑美元KRW=缩减涨幅,後转至平盘下方;韩股.KS11回吐涨幅.(完)

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