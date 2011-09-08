〔韩国经济〕央行称通胀料逐步放缓,主要风险是重要经济体增长缓慢

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月8日电---韩国央行周四称:
* 通胀料逐步放缓
* 经济面临的主要风险是主要经济体增长缓慢,以及欧洲出现的财政问题
* 国内经济活动似趋于温和
* 政策声明将"金融和经济风险"列入监测目标
在央行发表对经济和通胀的评论後,韩国9月公债期货KTBc1扩大涨幅;韩元兑美元KRW=缩减涨幅,後转至平盘下方;韩股.KS11回吐涨幅.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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