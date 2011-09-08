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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 09:47 BJT

〔金属期市〕LME期铜持稳,德国法院的判决提供支撑

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海9月8日电---期铜价格周四持稳,因德国宪法法庭赋予议会更大权力[ID:nCN1950195],移除解决欧元区债务危机的一个障碍.

0100GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微升0.03%,报每吨9,095美元,昨日收高1.8%.

沪铜主力11月合约SCFc3上扬0.3%报每吨68,020元人民币,昨日上涨1.2%.

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