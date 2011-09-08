版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 09:57 BJT

《外汇动态》市场关注欧元/美元是否会跌破7月低点1.3837美元

0141GMT---欧元/美元EUR=下跌0.2%至1.4075美元,本周早些时候曾跌破1.4,一交易员称,市场关注欧元是否会跌破7月低点1.3837.

市场环境是否提振投资者风险偏好亦将成为关注的焦点."如果希腊救助延後,对欧元区债务问题的担忧上升,可能引发对该地区金融机构的担心."中央三井信托银行财务部经理Tomohiro Nishida称."如果这样,美元需求料将上升,因大家希望通过美元获得融资."

另一方面,Nishida表示,美国总统奥巴马料于今日晚些时候公布的就业促进计划可能提振风险胃纳.(完)

--编译 李富强;审校 张明钧

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐