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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 10:14 BJT

〔中国糖业〕ISO预计2011/12年度中国糖进口大幅增长至275万吨

路透伦敦9月7日电---国际糖业组织(ISO)周三预测,2011/12年度中国糖进口需求将增至275万吨,其中50万吨用于补充库存.这将令中国成为全球第四大糖进口国.

"2011年下半年中国从全球市场上购买量料大幅增长,"ISO在最新的月报中说.

"整个2010/11年度的进口可能达到200万吨."

2010/11年度(10月/9月)前10个月中国进口了119.6万吨糖,而2009/10年度同期进口量仅为83.9万吨.

ISO称,8月和9月可能有大量交货.

新季消费和产出间的缺口预计达到220万吨.

"此外,两年的大量消耗令库存缩减,需要补充,"报告称.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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