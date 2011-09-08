〔中国糖业〕ISO预计2011/12年度中国糖进口大幅增长至275万吨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦9月7日电---国际糖业组织(ISO)周三预测,2011/12年度中国糖进口需求将增至275万吨,其中50万吨用于补充库存.这将令中国成为全球第四大糖进口国.
"2011年下半年中国从全球市场上购买量料大幅增长,"ISO在最新的月报中说.
"整个2010/11年度的进口可能达到200万吨."
2010/11年度(10月/9月)前10个月中国进口了119.6万吨糖,而2009/10年度同期进口量仅为83.9万吨.
ISO称,8月和9月可能有大量交货.
新季消费和产出间的缺口预计达到220万吨.
"此外,两年的大量消耗令库存缩减,需要补充,"报告称.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。