《即时观点》澳洲8月就业人口连续第二个月下降,失业率创10个月高位

路透悉尼9月8日电---澳洲8月就业人口减少9,700人,连续第二个月下降,失业率蹿升至10个月最高,打击澳元下跌,并促使市场押注降息.[ID:nCN1951733]

关键点:

- 8月经季节调整的失业率为5.3%(路透调查预估为5.1%)

- 8月经季节调整後全职就业人口减少12,600人

- 8月经季节调整的就业参与率为65.6%(路透调查预估为65.6%)

- 8月经季节调整的就业人口减少9,700人(路透预估为增加1.1万人)