《即时观点》澳洲8月就业人口连续第二个月下降,失业率创10个月高位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼9月8日电---澳洲8月就业人口减少9,700人,连续第二个月下降,失业率蹿升至10个月最高,打击澳元下跌,并促使市场押注降息.[ID:nCN1951733]
关键点:
- 8月经季节调整的失业率为5.3%(路透调查预估为5.1%)
- 8月经季节调整後全职就业人口减少12,600人
- 8月经季节调整的就业参与率为65.6%(路透调查预估为65.6%)
- 8月经季节调整的就业人口减少9,700人(路透预估为增加1.1万人)
- 7月就业人口修正後为减少4,100人,失业率修正後持平于前值5.1%
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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