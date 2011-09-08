版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 10:12 BJT

〔中国新债〕绍兴中国轻纺城下周三将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透北京9月8日电---中国绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司周四公告称,将于下周三

(14日)在银行间债市簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=========================================================================================

绍兴中国轻纺城 8 4 12 9/14簿记建档 浦发银行 AA 9/16 9/19

=========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐