〔韩国央行〕连续第三个月按兵不动,因经济增长担忧盖过通胀疑虑(更新版)

(增加更多细节和分析师评论)

* 韩国央行连续第三个月维持利率在3.25%不变

* 路透访问的16位分析师中,14位已预料央行按兵不动

* 8月韩国通胀率触及三年高位

路透首尔9月8日电---韩国央行周四连续第三个月维持指标利率不变,一如普遍预期,因对于金融风险蔓延和经济增长放缓的担忧,盖过了通胀劲升引发的疑虑.

分析师对韩国央行是否将勉力在今年提高利率存在分歧.但随着本周经济局势日趋黯淡,韩国央行可能已错失打压通胀预期的良机.韩国8月消费者物价指数(CPI)触及三年高位.

"韩国央行错过了机会,它本应在两个月前加息,"首尔Meritz Securities资深分析师Meritz Securities指出,他预测韩国下月升息.

市场对符合普遍预期的韩国央行举动并无明显反应,交易商静候韩国央行总裁金仲秀定于0220GMT前後举行的新闻发布会.

韩国央行上次于8月11日举行政策会议後,金仲秀称维持利率KROCRT=ECI不变是因为全球金融市场震荡,不过他说韩国经济还未受到直接影响.

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韩国通胀率已经连续八个月高于4%,该水准是韩国央行目标区间顶端.

尽管韩国政府和央行坚称,食品价格回落将推动通胀率下降,但核心通胀率亦大幅上扬,年率触及4.0%,并令通胀预期提高.

对于美国经济重陷衰退以及欧元区发生债务违约的担忧扩大,在最近几周令全球股市受惊.MSCI全球股价指数8月重挫7.5%,为18个月来最大跌幅.

韩国经济已经降温,上周出炉的数据显示8月出口大增大部分归因于一次性因素,而且制造业活动10个月来首次萎缩.

韩国长期公债收益率(殖利率)已经跌至历史低位附近,韩元兑美元KRW=触及三年高位後下滑,因投资者相信韩国近期内将不会进一步收紧政策.(完)