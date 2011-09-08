〔美国个股〕通用汽车8月在华销量同比增长13.4%至20.58万辆

路透北京9月8日电---美国通用汽车(GM.N)公布,8月份在中国销售汽车20.58万辆,同比增长13.4%,较上月亦增长18.7%.

中国证券报周四报导并称,今年前八月,通用汽车及旗下合资企业在中国累计销量同比增长5.4%至165.26万辆.

报导并援引汽车行业分析师称,通用汽车在中国的销量数据略超出市场预期,不过目前就判断汽车行业是否迎来拐点,或者判断"金九银十"是否可存在持续增长,目前还为时过早,仍需要再看9月份数据来进一步判断.

分项数据中,与上海汽车(600104.SS)的合资公司--上海通用汽车8月在中国乘用车销量同比增长21.7%至98,674辆,旗下包括别克品牌、雪弗兰品牌的增长同比均在20%以上.

而上汽通用五菱8月亦明显扭转销量下滑的颓势,当月五菱品牌的微车产品在华销量同比增长6%至95,837辆;7月销量仅为77,944辆,而去年同期7月的销量高达90,658辆.

中国最大汽车公司--上海汽车周三亦公布产销快报,8月下属各家企业共实现汽车销售327,924辆,同比上升14.46%.[ID:nCN1948865](完)