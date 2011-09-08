〔美国个股〕通用汽车8月在华销量同比增长13.4%至20.58万辆

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月8日电---美国通用汽车(GM.N)公布,8月份在中国销售汽车20.58万辆,同比增长13.4%,较上月亦增长18.7%.
中国证券报周四报导并称,今年前八月,通用汽车及旗下合资企业在中国累计销量同比增长5.4%至165.26万辆.
报导并援引汽车行业分析师称,通用汽车在中国的销量数据略超出市场预期,不过目前就判断汽车行业是否迎来拐点,或者判断"金九银十"是否可存在持续增长,目前还为时过早,仍需要再看9月份数据来进一步判断.
分项数据中,与上海汽车(600104.SS)的合资公司--上海通用汽车8月在中国乘用车销量同比增长21.7%至98,674辆,旗下包括别克品牌、雪弗兰品牌的增长同比均在20%以上.
而上汽通用五菱8月亦明显扭转销量下滑的颓势,当月五菱品牌的微车产品在华销量同比增长6%至95,837辆;7月销量仅为77,944辆,而去年同期7月的销量高达90,658辆.
中国最大汽车公司--上海汽车周三亦公布产销快报,8月下属各家企业共实现汽车销售327,924辆,同比上升14.46%.[ID:nCN1948865](完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。