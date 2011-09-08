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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 10:44 BJT

〔中国钢铁〕8月下旬粗钢日均产量190.53万吨,旬环比下降2.13%--中钢协

路透北京9月8日电---中国钢铁工业协会周四称,8月下旬中国粗钢日均产量为190.53万吨,旬环比下降2.13%.

钢铁行业网站--中联钢(www.custeel.com)援引中钢协数据并称,8月份中国粗钢日均产量为193.51万吨,环比7月增长1.16%.

中国国家统计局此前公布,中国7月粗钢产量达5,930万吨,同比增加15.5%.(完)

--发稿 李文科/邵晓忆; 审校 张喜良

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