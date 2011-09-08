〔新债招标〕中国三年国开债利率高企,同期限品种供应充足等抑制需求(更新版)

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* 三年国开债中标利率4.64%,高于预测均值

* 其馀品种基本符合市场预期

* 三、五年期债利率倒挂,受资金面及供给影响

路透上海9月8日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]和农业发展银行周四招标发行三期固息金融债,其中三年国开债受周三发行的同期限国债影响,中标利率高于市场预期.近期三年期新债供应较为充足,加之资金面仍不乐观,令需求受抑.

而同时招标的农发五年及国开10年期债表现则相对平稳,结果基本符合市场预期.

业内人士稍早透露,国开行招标的三年期固息债,中标利率为4.64%,高于此前4.57%的预测均值,投标倍数为1.76倍;10年期固息债,中标利率为4.87%,投标倍数1.83倍.同时发行的五年农发行金融债中标利率4.59%,投标倍数1.58倍.

"昨天国债出来以後,整个曲线三年期这边就凸起来了,金融债肯定会受到一点影响,"上海一银行分析师表示.

财政部周三续发行的三年期国债中标收益率高于预期.通胀数据公布在即,市场预期难有明显缓和,加之准备金新政增添大型银行资金压力,抑制其投标积极性,抬升中标收益率水平.[ID:nCN1943689]

对于今日招标的三年和五年金融债利率倒挂,上述分析师认为,与三年期品种供给充足不无关系.同期限的央票、国债及地方政府债均具有替代作用,难免会降低机构对该期债的投标热情.此外,资金价格的高位盘整亦令目前的收益率曲线呈现平坦化.

相比短端品种的波动,中长端表现较为平稳.他并指出,中长端债的表现更多依赖投资者对宏观经济走势的判断,短期内处于小幅振荡阶段.

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年、五年及10年期固息政策金融债最新收益率分别报4.5691%、4.5817%和4.8564%.

该国开行两期债为其今年第51和52期金融债.具体条款如下:

第51期 第52期

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发行总量 不超过150亿元 不超过180亿元

期限/计息方式 三年/固息 10年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 9月19日 9月20日

起息日 9月19日 9月20日

分销期 9月9日-9月19日 9月9日-9月20日

上市日 9月23日 9月26日

基本承销额 有 有

付息频率 按年 按年

发行人增发权利 保留 保留

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而该农发行金融债为今年第15期,按年付息.采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.缴款日和起息日为9月15日,9月9日-15日为分销期,9月21日上市.(完)