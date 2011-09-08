〔路透调查〕瑞郎和日圆料保持坚挺,得益于全球经济表现疲弱

* 欧元/瑞郎将保持在1.2瑞郎低位直至2011年底

* 美元/日圆未来一年料处在或低于80日圆水准

路透班加罗尔9月7日电---路透调查结果显示,未来几个月避险型货币将保持坚挺,因欧洲危机加深打压投资者风险偏好.但从长期来看这可能引发外汇市场干预和汇率限制.

周二瑞士央行给不断飙升的瑞郎兑欧元汇率设置上限,令市场大为震惊.瑞士央行表示,若瑞郎兑欧元走强突破1.20水准,央行将不会袖手旁观,将通过无限额买进其他货币来守护目标汇率.

瑞郎升值损害瑞士出口业,使奋力前进的经济难以摆脱衰退的纠缠.

瑞士央行的举措令瑞郎暴跌8%,促使一些分析师在9月1-7日进行的路透调查中修正预期,不过也有一些人要观察未来几天的汇率走势,因而没有调整预估.

"显然,这是一个重大声明,"ING Financial Markets外汇分析主管Chris Turner说,"瑞士央行将'睁大了眼睛'关注情况,因此他们也许正在筹划,如果外汇储备和经常账膨胀将如何应对."

本次调查中,38位分析师对欧元/瑞郎的一个月预估值大幅修正至1.20.央行声明公布前预估为1.12,8月调查中为1.13.

欧元/瑞郎六个月和12个月预估分别为1.20和1.24,和8月预估中值1.20与1.25相差不多.而在瑞士央行声明公布之前,分析师的预估中值分别为1.15和1.20.

瑞士央行简练的措辞似乎让分析师相信其打压瑞郎的决心,36位作答分析师中有20位认为欧元/瑞郎一个月後将处在或弱于1.20水准,声明发布前,46位受访分析师仅有五位这麽认为.

"守住1.20水准的承诺将在未来几天或几周面临真正的考验,因目前欧元区二线国家的情况不断恶化,对瑞郎的需求依旧强劲,"CA-CIB全球外汇分析主管Mitul Kotecha说.

**日本央行未采取更多行动**

瑞士央行限制瑞郎兑欧元升势的果断行动,造成部分避险资金转而从瑞郎流向日圆的可能性升高,令日圆JPY=升向纪录高位.

这使得日本央行采取进一步宽松政策的压力增大,以避免日圆上涨过快并损害其出口型经济的复苏.

路透调查中值显示,未来一年日圆将大幅升值,美元/日圆保持在80大关附近或低于该水准.

预计一个月後美元/日圆在77.0日圆,六个月和一年後分别在79.0和80,8月调查分别为79.0、82.9和86.0.

周三日本央行一致投票决定,维持货币政策不变,指标利率仍在0-0.1%区间.央行没有动用更多的宽松举措,为日後行动保留有限的弹药.

ING的Turner表示,央行的声明不温不火,令人感到失望,"看来日本央行不大可能采取瑞士央行昨天那样的全面举措,但这并不意味着财务省在日圆/美元走强至75(日圆)左右时不会进行大规模干预."(完)