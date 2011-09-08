〔澳新汇市〕澳元受澳洲就业数据疲弱拖累走低,新西兰元走坚

路透惠灵顿/悉尼9月8日电---澳元兑美元周四下挫0.005美元,因澳洲8月就业数据令人失望,令市场对澳洲降息的预期升温,而新西兰元延续隔夜升势.

澳元兑美元AUD=D4跌落至日低1.0575美元,回吐部分海外时段一度高达1.5%的涨幅,初步支撑位料在1.0550美元.澳元本月累计下挫1%.

澳洲8月经季节调整的就业人口减少9,700人,为连续第二个月减少,远逊于预估的增加1.1万人.8月经季节调整的失业率为5.3%,升至10个月高位.[ID:nCN1951733]