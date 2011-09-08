〔澳新汇市〕澳元受澳洲就业数据疲弱拖累走低,新西兰元走坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月8日电---澳元兑美元周四下挫0.005美元,因澳洲8月就业数据令人失望,令市场对澳洲降息的预期升温,而新西兰元延续隔夜升势.
澳元兑美元AUD=D4跌落至日低1.0575美元,回吐部分海外时段一度高达1.5%的涨幅,初步支撑位料在1.0550美元.澳元本月累计下挫1%.
澳洲8月经季节调整的就业人口减少9,700人,为连续第二个月减少,远逊于预估的增加1.1万人.8月经季节调整的失业率为5.3%,升至10个月高位.[ID:nCN1951733]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。