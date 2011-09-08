〔路透调查〕美元兑欧元未来一年料大致维持在当前水准,但走势波动

路透伦敦9月7日电---路透调查显示,西方主要经济体状况低迷,可能使得美元兑欧元未来一年大致维持在当前水平附近,但走势或有起伏,因市场受制于高度的不确定性.

对约60位分析师和外汇策略师进行的月度调查预估中值显示,未来六个月美元汇率料大致持平,不过预估区间较大,暗示外汇市场前途波折.

由于发达国家经济前景黯淡无光,主要央行目前看似可能维持指标利率不变直至2012年,令利差这个预测汇率的关键因素受限,导致美元预估持平.

然而,欧元区债务危机和西方经济体整体情况现在是焦点所在.

意大利裕信银行的Roberto Mialich称,"主要经济体目前遭受着同样的问题--经济成长放缓,预算赤字上升,公共债务增加--这将迫使其各自央行长期内按兵不动."

他表示,如此一来,形成明确的趋向将变得非常困难,并称,主要货币对大多仍会保持震荡走势.

调查显示,欧元兑美元一个月後料约为1.43美元,三个月和六个月後料为1.42美元,一年後料为1.43美元.周三报1.41美元.此次预估大致符合上月的调查结果.

对一个月後欧元兑美元汇率的最低和最高预估值相差约0.12美元,12个月後欧元兑美元预估值高低差为0.4美元.(完)