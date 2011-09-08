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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 10:42 BJT

〔中国新债〕太钢不锈下周五将发20亿元中期票据,期限三年

路透北京9月8日电---中国山西太钢不锈钢股份有限公司(000825.SZ)周四公告称,将于

下周五(16日)在银行间债市簿记建档发行20亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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太钢不锈 30 20 3 9/16簿记建档 工商银行 AAA 9/19 9/20

(000825.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校

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