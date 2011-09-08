〔中国农业〕猪肉价格年底前会一直上涨--行业组织

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海9月8日电---中国畜牧业协会的一位资深人士周四表示,中国猪肉价格预计年底前一直会维持上涨,因供应偏紧及饲料成本上升.
"玉米价格在过去几个月中持续攀升,所以将增加农民的生产成本,"中国畜牧业协会副会长乔玉峰在一场会议的场边向路透表示.
他还补充道,生猪供应预计只有在明年上半年才会明显增加.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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