〔美国政经〕众议院通过延长贸易普惠制计划,将续期至2013年7月

路透华盛顿9月7日电---美国众议院周三投票通过延续一项长期计划,将允许约130个发展中国家向美国出口数千种商品而免缴关税.

美国众议院筹款委员会主席坎普表示,延续普遍优惠制(Generalized System of Preferences,GSP)安排,将帮助支持约8.2万个与该计划下进口商品有关的美国就业岗位.该计划还须参议院的通过.

"很多美国公司从普惠制国家获取原材料和其他投入要素,给予这些进口商品免税待遇,降低了美国制造商的生产成本,提高了它们的竞争力,"坎普表示.

他并称,在享受普惠制的进口商品中,约四分之三为原材料、零部件、以及用于在美国制造商品的机械和设备.

该法案将普惠制计划延长至2013年7月31日,追溯期则提前至去年12月31日,当时该计划在参议员Jeff Sessions阻止其延续後到期.

该普惠制法案现已提交参议院,料将与一项延长贸易调整协助(TAA)计画的议案绑定.(完)