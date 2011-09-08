〔美国政经〕众议院通过延长贸易普惠制计划,将续期至2013年7月

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透华盛顿9月7日电---美国众议院周三投票通过延续一项长期计划,将允许约130个发展中国家向美国出口数千种商品而免缴关税.
美国众议院筹款委员会主席坎普表示,延续普遍优惠制(Generalized System of Preferences,GSP)安排,将帮助支持约8.2万个与该计划下进口商品有关的美国就业岗位.该计划还须参议院的通过.
"很多美国公司从普惠制国家获取原材料和其他投入要素,给予这些进口商品免税待遇,降低了美国制造商的生产成本,提高了它们的竞争力,"坎普表示.
他并称,在享受普惠制的进口商品中,约四分之三为原材料、零部件、以及用于在美国制造商品的机械和设备.
该法案将普惠制计划延长至2013年7月31日,追溯期则提前至去年12月31日,当时该计划在参议员Jeff Sessions阻止其延续後到期.
该普惠制法案现已提交参议院,料将与一项延长贸易调整协助(TAA)计画的议案绑定.(完)
--编译 丁琦; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。