〔中国钢铁〕8月粗钢日均产量为193.51万吨,环比增长1.16%--中钢协(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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路透北京9月8日电---中国钢铁工业协会周四称,8月中国粗钢日均产量为193.51万吨,环比增长1.16%.分析师表示,受传统旺季来临下游需求增加,下月粗钢产量料仍将持续增加.
钢铁行业网站--中联钢(www.custeel.com)援引中钢协数据并称,8月下旬中国粗钢日均产量为190.53万吨,旬环比下降2.13%.
"8月下旬重点及全国钢企产量略有下降与以板材为主的企业检修增多有关系,但总体来看,钢厂开工率总体较为稳定,"中联钢分析师胡艳平表示.
她并表示,9月钢厂价格大多上调,而且下游需求在增加,9月日产量环比略增应能实现.
中钢协数据并显示,8月下旬76家重点企业粗钢日均产量为159.3万吨,旬环比下降2.47%.
中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)稍早宣布,9月大多钢材产品将在8月基础上调高售价,其中冷轧产品上调120元人民币/吨.
中国国家统计局此前公布,中国7月粗钢产量达5,930万吨,同比增加15.5%.(完)
--发稿 李文科/邵晓忆; 审校 张喜良/林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。