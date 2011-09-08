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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 11:01 BJT

〔中国钢铁〕8月粗钢日均产量为193.51万吨,环比增长1.16%--中钢协(更新版)

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路透北京9月8日电---中国钢铁工业协会周四称,8月中国粗钢日均产量为193.51万吨,环比增长1.16%.分析师表示,受传统旺季来临下游需求增加,下月粗钢产量料仍将持续增加.

钢铁行业网站--中联钢(www.custeel.com)援引中钢协数据并称,8月下旬中国粗钢日均产量为190.53万吨,旬环比下降2.13%.

"8月下旬重点及全国钢企产量略有下降与以板材为主的企业检修增多有关系,但总体来看,钢厂开工率总体较为稳定,"中联钢分析师胡艳平表示.

她并表示,9月钢厂价格大多上调,而且下游需求在增加,9月日产量环比略增应能实现.

中钢协数据并显示,8月下旬76家重点企业粗钢日均产量为159.3万吨,旬环比下降2.47%.

中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)稍早宣布,9月大多钢材产品将在8月基础上调高售价,其中冷轧产品上调120元人民币/吨.

中国国家统计局此前公布,中国7月粗钢产量达5,930万吨,同比增加15.5%.(完)

--发稿 李文科/邵晓忆; 审校 张喜良/林高丽

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