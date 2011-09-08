〔表格〕德国7月贸易顺差缩窄至101亿欧元,不及路透调查预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林9月8日电---德国联邦统计局周四公布:
* 德国7月经季节调整的出口较前月下滑1.8%,进口较前月下滑0.3%.
* 德国7月经季节调整的贸易顺差为101亿欧元(路透预估为顺差112亿欧元).
* 德国7月经常帐盈馀为75亿欧元,6月下修为盈馀115亿欧元.
* 德国7月未经调整的出口较上年同期增长4.4%,进口较上年同期增长9.9%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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