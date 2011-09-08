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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 14:07 BJT

〔表格〕德国7月贸易顺差缩窄至101亿欧元,不及路透调查预估

路透柏林9月8日电---德国联邦统计局周四公布:

* 德国7月经季节调整的出口较前月下滑1.8%,进口较前月下滑0.3%.

* 德国7月经季节调整的贸易顺差为101亿欧元(路透预估为顺差112亿欧元).

* 德国7月经常帐盈馀为75亿欧元,6月下修为盈馀115亿欧元.

* 德国7月未经调整的出口较上年同期增长4.4%,进口较上年同期增长9.9%.

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