《全球市场》亚洲股市反弹势头熄火,欧元走势岌岌可危

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 日经指数升0.5%,MSCI除日本外亚太股指跌0.2%
* 欧洲股市涨3.1%,美股道琼指数涨2.5%
* 欧元回落至1.4060美元附近
* 原油期货持稳,布兰特合约小跌至116美元下方
* 金价升1%至每盎司1,835美元左右
路透新加坡9月8日电---亚洲股市周四反弹势头熄火,因围绕欧元区债务危机影响蔓延及美国经济不振的忧虑伤及投资者信心.
欧元微跌且走势依旧脆弱,因担心欧洲解决主权债危机的努力遇挫.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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