版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 11:15 BJT

《全球市场》亚洲股市反弹势头熄火,欧元走势岌岌可危

* 日经指数升0.5%,MSCI除日本外亚太股指跌0.2%

* 欧洲股市涨3.1%,美股道琼指数涨2.5%

* 欧元回落至1.4060美元附近

* 原油期货持稳,布兰特合约小跌至116美元下方

* 金价升1%至每盎司1,835美元左右

路透新加坡9月8日电---亚洲股市周四反弹势头熄火,因围绕欧元区债务危机影响蔓延及美国经济不振的忧虑伤及投资者信心.

欧元微跌且走势依旧脆弱,因担心欧洲解决主权债危机的努力遇挫.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐