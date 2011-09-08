〔日本股市〕早盘收高,然美国经济前景不确定性限制涨幅

路透东京9月8日电---日本股市日经指数周四进一步从周内所及六个月低点回升,受助于对欧洲债务形势将会改善的乐观期望,但涨势仍受美国经济前景的不确定性限制.

这是日经指数连续第二天上涨,也表明外资变得不那麽看空该市场.

周四盘前九家外资券商买超日股,虽买超数量不高,但还是结束了连续29个交易日的卖超局面.

立花证券运营官Kenichi Hirano称:"回购和空头回补将会继续,但上档压力很大,除非我们能确认美国经济力道并看到欧洲情况好转."

日经指数.N225早盘收高0.5%,至8,804.62点.周二曾触及3月15日来最低的8,588点.东证股价指数.TOPX早盘收高0.6%,报758.27点.(完)