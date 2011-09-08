〔日本股市〕早盘收高,然美国经济前景不确定性限制涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月8日电---日本股市日经指数周四进一步从周内所及六个月低点回升,受助于对欧洲债务形势将会改善的乐观期望,但涨势仍受美国经济前景的不确定性限制.
这是日经指数连续第二天上涨,也表明外资变得不那麽看空该市场.
周四盘前九家外资券商买超日股,虽买超数量不高,但还是结束了连续29个交易日的卖超局面.
立花证券运营官Kenichi Hirano称:"回购和空头回补将会继续,但上档压力很大,除非我们能确认美国经济力道并看到欧洲情况好转."
日经指数.N225早盘收高0.5%,至8,804.62点.周二曾触及3月15日来最低的8,588点.东证股价指数.TOPX早盘收高0.6%,报758.27点.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。