〔全球经济〕各国央行应为经济成长放缓做政策准备--OECD

路透巴黎9月8日电---经济合作暨发展组织(OECD)周四表示,发达国家面临年底经济大幅放缓的局面,首当其冲的是德国经济将出现萎缩.OECD并呼吁各国央行在经济下行趋势确立之际保持利率在低位,或是实行某种形式的宽松政策.

这标志着OECD对5月时公布的预测进行大幅下修,不过此次使用了不同的计算方法,因此很难将两次预估进行精确对比.OECD秘书长葛利亚上个月称,该组织准备下调对欧洲和日本经济前景的预估.