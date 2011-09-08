〔全球经济〕各国央行应为经济成长放缓做政策准备--OECD

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎9月8日电---经济合作暨发展组织(OECD)周四表示,发达国家面临年底经济大幅放缓的局面,首当其冲的是德国经济将出现萎缩.OECD并呼吁各国央行在经济下行趋势确立之际保持利率在低位,或是实行某种形式的宽松政策.
这标志着OECD对5月时公布的预测进行大幅下修,不过此次使用了不同的计算方法,因此很难将两次预估进行精确对比.OECD秘书长葛利亚上个月称,该组织准备下调对欧洲和日本经济前景的预估.
OECD预计,七国集团(G7)第三季和第四季GDP年化增长率为1.6%和0.2%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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