卡扎菲致电叙利亚电视台誓言打败反抗力量

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗9月8日电---利比亚前领导人卡扎菲(格达费)周四致电叙利亚一家电视台誓言要打败反抗力量。该电视台称这通电话来自利比亚内部。

卡扎菲还表示，抵达邻国尼日尔的一支利比亚军事车队并非首次，且并未透露出此举或许是他及其追随者逃离利比亚的其中一步。

至今下落不明的卡扎菲在叙利亚Arrai TV播出的现场通话中表示，他将集结部队以打败反抗力量和北约。

卡扎菲在电话中称：“年轻人现在正准备加大对的黎波里反抗力量的抵抗，并摧毁这些雇佣军。”该电视台称，这是卡扎菲从利比亚国内打出的一通电话。

卡扎菲说：“我们将打败北约……北约被利比亚人民所唾弃。”

法国和尼日尔军方消息人士之前称，一支利比亚车队本周曾在尼日尔北部城市阿加德兹(Agadez)现身。

卡扎菲称：“这不是我们的大批车队第一次出入尼日尔。”

卡扎菲的发言人多次表示，卡扎菲身在利比亚，情绪依然很高昂。尼日尔称，卡扎菲不在该车队当中。（完）