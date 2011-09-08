卡扎菲致电叙利亚电视台誓言打败反抗力量

中信里昂建议增持中国离岸股票 并看好银行及保险板块
路透香港2月7日 - 投行中信里昂周二称，随着中国经济持续改善以及供给侧改革继续进行，建议增持中国离岸股票，并看好银行及保险板块。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗9月8日电---利比亚前领导人卡扎菲(格达费)周四致电叙利亚一家电视台誓言要打败反抗力量。该电视台称这通电话来自利比亚内部。
卡扎菲还表示，抵达邻国尼日尔的一支利比亚军事车队并非首次，且并未透露出此举或许是他及其追随者逃离利比亚的其中一步。
至今下落不明的卡扎菲在叙利亚Arrai TV播出的现场通话中表示，他将集结部队以打败反抗力量和北约。
卡扎菲在电话中称：“年轻人现在正准备加大对的黎波里反抗力量的抵抗，并摧毁这些雇佣军。”该电视台称，这是卡扎菲从利比亚国内打出的一通电话。
卡扎菲说：“我们将打败北约……北约被利比亚人民所唾弃。”
法国和尼日尔军方消息人士之前称，一支利比亚车队本周曾在尼日尔北部城市阿加德兹(Agadez)现身。
卡扎菲称：“这不是我们的大批车队第一次出入尼日尔。”
卡扎菲的发言人多次表示，卡扎菲身在利比亚，情绪依然很高昂。尼日尔称，卡扎菲不在该车队当中。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王燕焜
路透香港2月7日 - 投行中信里昂周二称，随着中国经济持续改善以及供给侧改革继续进行，建议增持中国离岸股票，并看好银行及保险板块。
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