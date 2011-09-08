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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 11:24 BJT

〔中国新债〕重庆化医集团下周五将发9亿元浮息中期票据,期限五年

路透北京9月8日电---中国重庆化医控股(集团)公司周四公告称,将于下周五(16日)在

银行间债市簿记建档发行9亿元人民币浮息中期票据,基准利率为一年期定期储蓄存款利

率,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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重庆化医集团 9 9 5 9/16簿记建档 兴业银行 AA+ 9/19 9/20

(一年定存利率基准)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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