〔中国货币市场〕回购利率延续小跌,但机构对月底前资金面态度谨慎

路透上海9月8日电---中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周四早盘多数期限仍然小幅下行,因央行在本周公开市场大量净投放,资金面相较宽松.

不过交易员指出,由于月底前银行季末考核,以及存款准备金上缴基数扩大後银行缴款陆续分批进行等原因存在,市场对月底前资金面仍抱谨慎态度.

上海一位券商交易员称,"这几天还挺宽松的,7天、14天都跌了一些,不过隔夜的好像略涨了几个点,这是因为和7天利差偏大,所以更多人愿意滚动来借隔夜."

业内人士稍早并透露,中国央行稍早招标发行的40亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第三周持平于3.1618%.央行今日将未进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放1,000亿元.[ID:nCN1950711]

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为本月15日.[ID:nCN1927347]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1207 3.0637 +5.70

七天CN7DRP=CFXS 3.9965 4.3457 -34.92

14天CN14DRP=CFXS 4.1057 4.3565 -25.08

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1197 3.0649 +5.48

七天CHICNY7D=CFXS 4.0598 4.4223 -36.25

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