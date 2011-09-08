〔中国汇市〕人民币兑美元早盘反弹,然强势美元或构成续升阻力

* 人民币兑美元早盘小幅小幅上涨

* 欧元反弹带动非美货币上涨

* 美元强势或压制人民币升值幅度

路透上海9月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四早盘即期汇价小幅反弹,欧债危机出现暂时缓解迹象,欧元反弹引领非美货币上涨,人民币中间价亦小幅高开,带动汇价走升.

交易员表示,尽管欧元短暂反弹,但国际市场避险情绪并未明显降温,国际美元高位徘徊,这将给人民币後市走向造成压力,料近期汇价持续盘整的可能性大.

"欧债危机彻底解决还看不出一个比较好的方案,欧元反弹可能是暂时的."上海一银行交易员称."美元这波反弹可能还会持续一段时间."

他并认为,欧债危机前景不明,将对欧元走势造成羁绊,美元反弹可能还会持续一段时间,这样压制人民币反弹的幅度,预计近期仍将在6.37-6.39元附近盘整.

北京时间11:18,人民币兑美元即期报6.3864元,上日收报6.3940元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3889元,上日中间价为6.3968元.

东京汇市欧元周四守住微弱涨幅,因德国宪法法庭支持该国参与欧元区救助行动.但对欧洲应对债务危机行动迟缓的质疑,可能继续对欧元构成阻力.[FRX/CN]

北京时间11:18,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2910/40,上日尾盘为6.2920元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3605/25元,上日尾盘报6.3640元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)