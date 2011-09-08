〔中国经济〕10亿美元富豪达创纪录的146人,三一集团董事长居首--福布斯

路透上海9月8日电---《福布斯》亚洲版最新出炉的2011中国富豪排行榜显示,中国个人或家族资产超过10亿美元的亿万富豪人数,达到了前所未有的146人,较2010年增加18人,其中三一集团董事长梁稳根以93亿美元财富居首.

百度(BIDU.O)董事长兼首席执行官(CEO)李彦宏以92亿美元排列第二位,东方希望集团的刘永行以68亿美元排名第三,刘永行的兄弟--新希望集团的刘永好家族名列第四,去年排列首位的娃哈哈集团创始人宗庆后家族今年退居第五位.

今年首富梁稳根在去年的榜单上,以59亿美元排名第三.福布斯上海分社社长范鲁贤指出,梁稳根的排名上升并不让人太感到意外,如今各类起重机、挖掘机和混凝土灌注机遍布中国全国上下,由此创造的建筑热潮令他的公司受益匪浅.

他还解释说,在3月公布的2011福布斯全球富豪榜中,李彦宏名列中国富榜首位.在今日的中国富豪榜中,其退居第二位,主要因为这段时间百度的股价有所下跌,而三一集团旗下三一重工(600031.SS)等上市公司股价相当坚挺.

在3月的福布斯全球富豪榜中,李彦宏以94亿美元财富名列95位,为中国富豪中排列最高的,梁稳根以80亿美元排114位.此次福布斯中国富豪榜的编制中,各富豪的上市资产是按照8月19日的股价与汇率进行计算.

尽管中国炙热的经济在今年有所降温,股市也剧烈震荡,但中国的"造富运动"还在继续.不过这次上榜的400位富豪总计财富达到4,590亿美元,较上年增长8%,若以人民币计,仅增长4%,均低于中国去年国内生产总值(GDP)10.4%的增幅.

福布斯中文版总编辑周健工指出,中国富豪的总财富增长放缓的原因包括货币政策收紧、生产成本上涨、人民币升值、国有企业对民营企业的"挤出效应"、以及国际市场不景气等多个因素.

周三发布的中国另一知名富豪榜单--胡润百富榜中,梁稳根以700亿元人民币财富亦居榜首,而宗庆后家族则以680亿元财富位列第二,李彦宏的财富为560亿元居第三位.[ID:nCN1949807](完)