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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 11:31 BJT

〔中国新债〕长江电力下周三将发行65亿元短期融资券,期限一年

路透北京9月8日电---中国最大的水电企业--长江电力股份有限公司(600900.SS)周四公告

称,将于下周三(14日)在银行间债市簿记建档发行65亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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长江电力 205 65 12 9/14簿记建档 建设银行 AAA 9/15 9/16

(600900.SS) 农业银行

=========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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