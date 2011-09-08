《阳歌专栏》京东商城50亿美元上市计划是绝望一搏

(本文由路透中文网编译)

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**京东商城50亿美元上市计划凸显绝望**

看到京东商城要去美国上市筹资50亿美元的消息，我只想用一个词来描述我的看法：绝望。京东商城是中国最大的购物网站，这个上市计划一旦成功将创下中国互联网公司赴美上市筹资额的历史之最。

不过，对京东在中国互联网行业泡沫行将破裂前，尝试借助资本市场的努力，我还是至少要给予褒奖。中国互联网泡沫的破裂可能导致投资者对京东商城倾情投入的数十亿美元迅速灰飞烟灭。

今年4月，京东商城从包括俄罗斯风投公司数字天空技术（Digital Sky Technologies）的投资者财团成功筹集到15亿美元资金，创下中国互联网公司对外定向筹资的纪录。这让外界倍感意外。数字天空技术更出名的行动当属投资Facebook，该公司後来试图为其投资规模找出理由，称京东商城的估值可能高达100亿美元，较大多数其他中国互联网公司的市值高出一倍有余，仅次于百度和腾讯等龙头企业。

不要介意京东商城正在亏损，这一事实在这家公司发布上市招股书的时候将大白天下。在五个月前获得标志性巨额投资之後发生了很多事情。最值得关注的是，随着数十亿美元投资的流入，电子商务行业竞争显着升级。几乎每天都能看到提供荒唐低价商品的赔钱促销活动，随着团购网站高朋和服装零售网站凡客的裁员，电子商务行业已经初露危机迹象。

上月，京东商城以降低成本的名义突然弃用支付宝，正是前者面临危机的迹象。我猜测，稍早提供15亿美元融资的数字天空技术公司等投资者已经感到痛楚，在不敢无视中国互联网泡沫行将破裂的情况下，正争分夺秒争取上市，以抢先回收部分投资。

如果我是一名赌家，我会押注京东商城若决定上市，最多筹得10亿美元，并很可能更少。世事变幻莫测，京东商城若能筹得50亿美元，则需要运气。

一句话：京东商城突然宣布计划赴美上市筹资50亿美元，释放出绝望的信号，机构投资者期待抢在中国互联网泡沫破裂前赶快回收投资。

**雅虎解雇CEO或是阿里巴巴与之冰释前嫌的良机**

雅虎(YHOO.O)突然解雇首席执行官巴茨（Carol Bartz），是今天业内的热议话题，我相信，不放过任何攻击巴茨机会的阿里巴巴集团正在暗中庆祝。但如果马云聪明的话，就不只该庆祝巴茨下课，而应采取更多行动，与雅虎董事会接触，力争改善双方关系，甚至积极帮助雅虎挑选一名能与阿里巴巴建设性合作的新掌门。雅虎持有阿里巴巴40%的股份。

马云从不掩饰他对巴茨的厌恶之情。马云认为，巴茨傲慢无礼且缺乏远见。几年前，谷歌(GOOG.O)迅速抢占雅虎市场份额，马云好友杨致远当时试图力挽狂澜，而之後巴茨取代杨致远成为雅虎CEO。近两年，马云巧妙地通过媒体，多次表达希望雅虎出售阿里巴巴股份的意愿，并竭尽所能寻找潜在买家。但巴茨从未让马云如愿，因为雅虎所持有的阿里巴巴股份价值已高达100亿美元，在雅虎170亿美元市值中占很大比例。

当然，这些都是过去的事了，马云应利用这次机会，与雅虎董事会进行接触，力争为一个更具建设性的合作夥伴关系奠基，而不是坐等雅虎董事会任命新的CEO。如果在六个月前，我会认为，马云自尊心太强，不屑于采取如此举措。但今年早些时候，马云秘密转让支付宝股权遭抨击後，似乎变得更谦逊，甚至令人相信他又有人情味了！鉴于上述最新进展，我敢说，雅虎和阿里巴巴有望冰释前嫌，可能终于会坐下谈判，建设新的双赢合作关系。

一句话：雅虎解雇CEO巴茨，是阿里巴巴董事长马云与雅虎关系重启的绝佳机会，马云很可能会与雅虎接触，改善双方合作关系。（完）

编译：王凤昌/黎黎 发稿：王燕焜

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