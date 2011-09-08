《全球金属分析》低利率和经济无甚改观,银行仍是铝市融资交易大赢家

* 鹿特丹仓库不计关税的铝升水在130-140美元

* 经济形势令消费方不愿在2012年大量拿货

* 交易商称明年升水或触及纪录水准

路透伦敦9月7日电---低利率和全球经济濒临又一场衰退的可能性,意味着此前锁定大多数铝库存的银行融资协议将毫发无伤,对已陷入挣扎的消费方而言,升水将走阔.

对于银行和贸易商等金属融资交易者来说,铝已成为相对低风险的投资品种,且可用来对冲另一场全球衰退.

"若衰退确实发生,金属需求将会降低,但结果却会是更多金属被存入仓库,银行将挣得更多仓储费,"法国农业信贷银行的分析师Robin Bhar表示.

大多在2008年末信贷危机之後形成的融资协议,已通过长期租赁协议绑定库存,这些协议所设定的存储和融资成本远低于金属不断上涨的市场价格.

只要利率维持低位,且有足够多的金属,这些协议就有利可图.

今年1月,当有迹象显示全球经济即将摆脱衰退时,分析师揣测利率即将上升,此类融资协议或开始解除,因银行追逐收益更高的投资机会.但从那以後,全球经济前景变得颇为扑朔迷离.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)上月暗示,愿将近零利率至少维持到2013年中,以支持陷入挣扎的经济,这推升了将工业金属作为获利工具的吸引力.

"我仍然认为,过去四五年所见的情形将会再现,"渣打银行的全球金属业务主管Jeremy East表示.

"生产商正在不断将货交到市场,而很可能没有足够的实货承接意愿,因此,存在仓库中的金属数量将上升,并将成为融资操作的目标,"East表示.

欲浏览铝升水和LME仓库的库存变化图表,请点选链接:(r.reuters.com/zyf63s)

**双重获利**

对于已经买下仓库的大型银行及交易商社而言,这是一举两得的好事,一方面可以减少成本,另一方面还能获得仓储租金.

在景气下滑时期,将业务触角扩及仓储业是合理安排,因为仓储业通常在经济衰退时表现理想.经济衰退时,金属需求较少,能够从仓储费用获得收入.

上周巴克莱资本入股一家金属仓储公司,效法高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)及嘉能可(GLEN.L).

"从事融资业务的大环境再度转好,"一名LME实货交易商称."正价差非常大,利率极低,有许多低廉资金充斥,在寻找优质投资标的.这对升水非常非常有利."

指标三个月期铝与现货的正价差MAL0-3上周触及2008年12月以来最高位.

许多融资交易是以LME仓单作为担保.

LME交割系统规定的最低交割运出量相当低,导致取得金属面临瓶颈,底特律等某些地方需要等候四个月以上.

但金属持有人必须支付租金费用,漫长等候出仓的过程,变成仓储业者的保证获利.

"这是一个获利工具,但不会让你大赚特赚.这是收益很低的交易,但另一个选择是零收益的现金,"一家亦拥有仓库的大型银行高层消息人士称.

但在供应链的下游业者苦不堪言,饮料罐厂商及建筑业的利润遭到这些费用侵蚀,同时还面临需求低迷打击.

由于据信约四分之三的LME铝库存遭锁定,故这股趋势为铝价提供支撑,并推高现货升水,明年可能升至纪录高位.

"虽然市场可能处于供应过剩,但消费端却拿不到--铝金属会流向另一个消费方:仓储业,"法国农业信贷分析师Bhar称.

交易商指出,鹿特丹未结关铝货较LME现货价升水达到130-140美元,逼近去年6月创下的160美元天价.

交易商称,基于融资交易及出仓瓶颈令供应受限,若经济前景有所改善,升水可能升至纪录新高.(完)