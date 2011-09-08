〔中国债市动态〕现券收益率略升,流动性前景堪忧令弱势难脱

路透上海9月8日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率略升.尽管资金面较日前稍显宽松,但无法消除市场对流动性前景的担忧,加上通胀预期等负面因素依然盘旋不散,拖累现券走势.

华东一银行交易员称,现券收益率"上了2-3个(基)点",主要受流动性不佳的影响,加之一级市场新债发行利率高于二级市场,带动现券市场走软.

业内人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的三年固息金融债,中标利率为4.64%,高于此前4.57%的预测均值;同时招标的10年期固息债,中标利率为4.87%,基本符合4.86%的市场预测均值.[ID:nCN1950097]

此外,华北一银行交易员并指出,准备金缴存基数扩大的後续缴款将对资金面产生持续影响,导致市场对流动性方面信心不足,债市料近期都难以摆脱疲弱走势.

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批已于周一(5日)上缴,中小机构首批上缴为本月15日.[ID:nCN1927347]

北京时间11:36时,银行间债市剩馀期限近10年的固息国债110015券最新双边报价CN110015=CFXM为4.07%/4.03%,上日尾盘报4.05%/4.03%.(完)