〔中国债市动态〕现券收益率略升,流动性前景堪忧令弱势难脱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月8日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率略升.尽管资金面较日前稍显宽松,但无法消除市场对流动性前景的担忧,加上通胀预期等负面因素依然盘旋不散,拖累现券走势.
华东一银行交易员称,现券收益率"上了2-3个(基)点",主要受流动性不佳的影响,加之一级市场新债发行利率高于二级市场,带动现券市场走软.
业内人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的三年固息金融债,中标利率为4.64%,高于此前4.57%的预测均值;同时招标的10年期固息债,中标利率为4.87%,基本符合4.86%的市场预测均值.[ID:nCN1950097]
此外,华北一银行交易员并指出,准备金缴存基数扩大的後续缴款将对资金面产生持续影响,导致市场对流动性方面信心不足,债市料近期都难以摆脱疲弱走势.
路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批已于周一(5日)上缴,中小机构首批上缴为本月15日.[ID:nCN1927347]
北京时间11:36时,银行间债市剩馀期限近10年的固息国债110015券最新双边报价CN110015=CFXM为4.07%/4.03%,上日尾盘报4.05%/4.03%.(完)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。