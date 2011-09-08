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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 11:58 BJT

〔中国新债〕中铁二十三局下周三将发行2.9亿元短期融资券,期限一年

路透北京9月8日电---中国中铁二十三局集团有限公司周四公告称,将于下周三(14日)在

银行间债市簿记建档发行2.9亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中铁二十三局 5.9 2.9 12 9/14簿记建档 民生银行 AA 9/15 9/16

=========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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