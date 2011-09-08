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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 13:15 BJT

〔日本数据〕8月服务业景气判断指数下滑至47.3,为五个月来首度下降

路透东京9月8日电---日本内阁府一项调查周四显示,8月服务业景气判断指数下滑至47.3,为五个月来首次出现下降,因金融市场动荡和对全球经济放缓的担忧拖累人气.

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由于这些人员较接近消费者和零售业趋势,被称为"经济观察者".调查显示,这些人士对经济现状的信心降低,指数低于7月的52.6.

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