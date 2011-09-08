美共和党候选人罗姆尼:若当选总统,不会继续让贝南克任美联储主席

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透加州西米谷9月7日电---共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)周三表示，如果他当选总统，他不会让贝南克继续担任美联储主席。
罗姆尼在里根总统图书馆进行的共和党候选人辩论中对这个问题作出回答称：“我将寻找新的人选。我认为，是贝南克导致了通胀。”
他还表示，美联储的量化宽松政策并未奏效。美联储发起了两轮的“量化宽松”，即通过购买债券增加货币供应量来帮助提振经济。
德克萨斯州州长佩里(Rick Perry)数周前曾表示，如果贝南克下令实施更多的货币刺激政策，“我们会让他在德克萨斯很难看。”
美国前总统小布什2006年任命贝南克为美联储主席，奥巴马总统随後再次提名，贝南克第二任期将在2014年结束。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。