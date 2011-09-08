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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 12:14 BJT

〔东京汇市〕欧元丧失动能,澳元受就业数据意外疲弱打击下滑

* 欧元走势料将受限,欧洲央行政策料为中性

* 若欧洲央行削弱公债购买承诺,欧元或下挫

* 美联储放宽政策的预期或伤及美元

* 澳元受到就业数据意外疲弱的冲击

路透东京9月8日电---欧元周四在亚洲市场下滑,投资者怀疑欧洲应对债务危机的行动可能不够快,难以令市场满意.澳元受挫,因澳洲就业率意外下滑.

然而,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克本月末可能就出台更多刺激政策的可能性给出更为清晰的暗示,这种预期目前压制任何抛售欧元的热情.

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