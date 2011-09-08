〔东京汇市〕欧元丧失动能,澳元受就业数据意外疲弱打击下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元走势料将受限,欧洲央行政策料为中性
* 若欧洲央行削弱公债购买承诺,欧元或下挫
* 美联储放宽政策的预期或伤及美元
* 澳元受到就业数据意外疲弱的冲击
路透东京9月8日电---欧元周四在亚洲市场下滑,投资者怀疑欧洲应对债务危机的行动可能不够快,难以令市场满意.澳元受挫,因澳洲就业率意外下滑.
然而,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克本月末可能就出台更多刺激政策的可能性给出更为清晰的暗示,这种预期目前压制任何抛售欧元的热情.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。