〔中国投资〕研究外储多元化和人民币跨境流动,支持企业对外投资--商务部长(更新版)

(新增更多细节)

路透厦门9月8日电---中国商务部长陈德铭周四表示,正在研究外汇储备多元化以及人民币跨境流动的渠道,以支持中国企业对外投资;同时也对外资参与国有企业重组表示欢迎.

他在第十五届中国国际投资贸易洽谈会一论坛上发言称,部份国家主权债务危机造成人们信心丧失,从而对于跨国投资态度保守或是不欢迎,不利于面对目前的金融情势.

"当前情况下,所能采取的公共财政政策和金融政策工具和手段空间很小."他称,"需要制造一个非常开放的贸易环境,才能提振大家信心,才能提高每个国家的就业率和消费水准.

他称,中国将会积极对外开放,也希望有关国家能对等放宽产业准入,加大市场和技术开放力度.

对于中国企业"走出去",他表示,"正在研究拓宽外资储备有效运用以及人民币跨境流动的渠道和方式,支持企业对外融资."

受资本持续流入及高额外贸顺差推动,中国第二季外汇储备增长1,528亿美元,达创纪录的3.2万亿美元.从官员到学者纷纷表示,应加快外汇储备多元化,来对冲美元可能长期贬值的风险.

中国亦在积极推广双边贸易本币结算,促进双边贸易和投资便利化,支持中国企业"走出去".跨境贸易人民币结算境内地域范围目前已扩大至全国,截至7月末,全国累计办理经常项目下跨境贸易人民币结算业务1.63万亿元.

此外,跨境人民币直接投资也正在迅速推进.中国副总理李克强上月访港时,宣布允许以人民币境外合格机构投资者(RQFII)方式投资境内证券市场、香港企业以人民币到境内直接投资(FDI)、扩大人民币贸易结算范围至全国等一系列措施.商务部此前称,争取人民币跨境投资9月实施.[ID:nCN1920601]

陈德铭同时表示,对外开放方面,中国鼓励外资投向高端制造、高新技术、新能源及金融环境保护等领域,鼓励外资在国内设立地区总部及研发中心.

而"十二五"(2011-2015年)期间,中国在保持外贸出口稳定增长的同时,将积极增加进口.

此前,商务部新闻发言人沈丹阳称,尽管有欧债危机,但对中国企业而言仍然是投资海外的好时机.2010年中国海外投资同比增长近22%至688亿美元.[ID:nCN1946477](完)