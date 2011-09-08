〔中国货币市场〕回购利率延续小跌,但机构对月底前资金面态度谨慎(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海9月8日电---中国银行间市场质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周四早盘多数期限仍然小幅下行,因央行在本周公开市场大量净投放,资金面相较宽松.
不过交易员指出,由于月底前银行季末考核,以及存款准备金上缴基数扩大後银行缴款陆续分批进行等原因存在,市场对月底前资金面仍抱谨慎态度.
上海一位券商交易员称,"这几天还挺宽松的,7天、14天都跌了一些,不过隔夜的好像略涨了几个点,这是因为和7天利差偏大,所以更多人愿意滚动来借隔夜."
业内人士稍早并透露,中国央行稍早招标发行的40亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第三周持平于3.1618%.央行今日将未进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放1,000亿元.[ID:nCN1950711]
路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为本月15日.[ID:nCN1927347]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1217 3.0637 +5.80
七天CN7DRP=CFXS 4.0003 4.3457 -34.54
14天CN14DRP=CFXS 4.1051 4.3565 -25.14
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1128 3.0649 +4.79
七天CHICNY7D=CFXS 4.0528 4.4223 -36.95
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1300 3.0655 +6.45
七天CN7DRPFIX=CFXS 4.0208 4.3400 -31.92
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.1000 4.3600 -26.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.1058 3.0546 +5.12
七天SHICNYSWD= 4.0100 4.3625 -35.25
三个月SHICNY3MD= 5.6554 5.6509 +0.45
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--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进/林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。