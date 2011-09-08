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亚洲 | 2011年 9月 8日 星期四 12:07 BJT

〔中国新债〕华能国际下周五将发行50亿元短期融资券,期限一年

路透北京9月8日电---中国最大发电企业--华能国际电力股份有限公司(0902.HK)(600011.SS)

周四公告称,将于下周五(16日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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华能国际 50 50 12 9/16簿记建档 中国银行 AAA 9/19 9/20

(0902.HK)(600011.SS)

=========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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