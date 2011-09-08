《美国经济焦点》贝南克不太可能暗示联储进一步放宽货币政策

* FED会议在即,贝南克可能言辞谨慎

* 贝南克料致力于弥合FED内部的意见分歧

* 奥巴马讲话在後,或会令贝南克谈及财政议题

路透华盛顿9月8日电---如果你预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周四将推出大胆新举措以提振低迷的经济增长,那麽你就可能会大失所望.

贝南克在1730GMT的演讲中无疑会承认,经济复苏方面的消息令人失望,但他可能不会在美联储官员存在分歧时过早表态.联储官员在是否需要进一步放松货币政策上分歧巨大.

"鉴于一下子冒出来这麽强的反对声浪,贝南克将很难预先公布任何货币政策的进一步动向,"美国康奈尔大学的经济学家Eswar Prasad谈到.

贝南克亦不想涉及美国总统奥巴马周四晚些时候有关促进就业的讲话.就算说点什麽,也可能只是再次重申其看法,即希望财政当局不要以过份的撙节举措来打压经济成长,从而为刺激经济增长尽到自己的本分.

"考虑一下背景十分有用,"Prasad称,"因为奥巴马即将发表演讲,如果由贝南克口中说出此类(财政)举措可能会十分有帮助,将会是一次很有影响的连续出击.