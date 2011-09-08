〔路透专访〕韩国现代汽车2011年全球销量料超过目标--公司主管

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月8日电----韩国现代汽车(005380.KS)执行副总裁兼海外销售部主管William Y.W. Lee周四称,预计该公司2011年全球汽车销量将超过目标,并称尽管经济存在不确定性,欧美地区正顺利朝销售目标前进.
William Y.W. Lee在专访中对路透表示,对现代汽车今年全球汽车销量400万辆抱有"很高期望",之前目标为390万辆.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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