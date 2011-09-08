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市场报道 | 2011年 9月 8日 星期四 12:38 BJT

〔路透专访〕韩国现代汽车2011年全球销量料超过目标--公司主管

路透首尔9月8日电----韩国现代汽车(005380.KS)执行副总裁兼海外销售部主管William Y.W. Lee周四称,预计该公司2011年全球汽车销量将超过目标,并称尽管经济存在不确定性,欧美地区正顺利朝销售目标前进.

William Y.W. Lee在专访中对路透表示,对现代汽车今年全球汽车销量400万辆抱有"很高期望",之前目标为390万辆.

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