《中国公开市场分析》连八周净投放3,440亿,平抑波动短期工具受倚重

* 八周累计净投放3,440亿元,本周净投放1,000亿

* 季末及"十一"长假效应,公开市场有望延续净投放

* 时隔近八个月重启七天期正回购,平滑短期资金波动

* 应发挥正回购利率功能,完善公开市场操作框架

路透北京9月8日电---中国央行公开市场连续八周累计净投放3,440亿元人民币,本周净投放1,000亿元,继续输出流动性助机构应对後市准备金缴款等需求.考虑到季末及"十一"国庆长假的资金需求,公开市场下周仍有望延续净投放趋势.

本周公开市场各期限央票发行收益率均延续走稳态势,显示出中国央行在国内外经济金融走势存在不确定性的情况下,暂时仍较为倚重数量工具来调节市场运行,具体操作也以短期工具为主.

市场人士还指出,央行时隔近八个月重启七天期正回购操作,此举不仅在于应对市场短期资金供需的大幅波动,也可以看作一种平抑短期利率波动的新尝试.央行今後还可以借鉴欧洲央行等国际经验,市场化运用短长期限结合的正回购操作,并从其数量功能逐渐转向发挥利率功能,稳定短期利率,来引导市场预期.

"央行启用七天期正回购,主要是平滑市场短期的资金需求,对满足机构准备金缴款有好处,有助于避免到时候市场利率的大幅波动."中国平安证券固定收益部研究主管石磊称,这可能也是吸取了6月份回购利率大涨的教训.

北京时间12:56,中国银行间七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS报4.0003%,9月以来均值约为4.54%;但该利率曾从5月中旬的2.7563%低点一路飙升至6月23日的9.0447%,并创下近三年来新高.

他并表示,从长期来看,中国央行可以借鉴欧洲央行等国际经验,来完善公开市场操作框架,多运用正回购操作调节市场资金,并发挥它的利率功能,而不是单纯的数量功能,来稳定短期利率,平抑金融市场收益率曲线的短端波动,从而引导市场对利率走向的预期.

目前,欧洲央行公开市场操作主要通过反向交易向市场注入流动性,通过定期存款回收流动性.其中七天期反向交易和七天期定期存款为主要品种.

华北一银行交易员也称,央行经过大举吸收银行体系流动性之後,流动性已临近边界,央行运用正回购等短期操作工具的效果更好,欧美等国际央行公开市场短期操作经验,对中国公开市场操作有很好的借鉴意义.

"今年农历春节前央行用了七天期和14天期正回购来调节流动性,这次用了七天期正回购,今後也可能还会用这个工具."北京一银行交易员也说.

**央票利率持稳,下周料延续净投放**

央行本周公开市场央票发行尽管脱离地量,但发行收益率均持稳,利率一二级市场严重倒挂,致使总体需求难振,央行公开市场显出被动净投放格局,当然也有主动帮助机构应对即将到来的缴准备金之需.

央行公告显示,稍早招标发行的40亿元三个月期央票,发行价为99.22元,对应收益率连续第三周持平于3.1618%;当日未进行正回购操作.

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日,中小机构首批上缴为本月15日.[ID:nCN1927347]

市场人士并表示,本月为季末及有"十一"国庆长假因素,央行公开市场下周还有望延续净投放以满足市场资金之需.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,三个月期品种最新收益率报在3.6905%,与其一级市场利差高达逾50个基点(bp);一年期品种该利率为3.9594%,一二级市场利差近40个bp.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 30

(周四) 40

正回购 (周二) 690

(周四) --

央票到期 830

正回购到期 930

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净投放 1,000 (完)