主要国家经济指标预测--9月9日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月9日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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9月8日(四)
2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 -2.2% -1.3%
实质GDP(较前季) -0.5% -0.3%
资本支出(较前季) -1.9% -1.3%
9月9日(五)
0500 日本消费者信心指数 8月 -- 37.0
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 8月 +0.2% -0.6%
(较上年同期) -- +8.2%
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 7月 -- 赤字613
0645 法国工业生产(较前月) 7月 +0.4% -1.6%
0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +0.8% +0.8%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 -1.5% +0.6%
(较上年同期) +16.7% +18.5%
产出物价(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +5.9% +5.9%
核心产出物价(较前月) +0.1% +0.3%
(较上年同期) +3.4% +3.3%
1100 加拿大就业岗位变动(万个) 8月 增加2.5 增加0.71
失业率 7.3% 7.2%
全职就业人口(万人) -- 增加2.55
兼职就业人口(万人) -- 减少1.84
就业参与率 -- 66.80%
1215 加拿大房屋开工(万户) 8月 20 20.51
1230 加拿大劳动生产率 第二季 -0.7% +0.4%
1400 美国趸售(批发)库存 7月 +0.8% +0.6%
趸售销售 +0.8% +0.6%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月2日当周 -- 122.5
附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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9月7日(三)
2350 日本银行放款(较上年同期) 8月 -0.5% --
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 +11,760 --
外资投资日本股票(亿日圆) -877 --
2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 7月 -42.4% -31.3%
未经季节调整的经常账金额(亿日圆) 盈馀9,902 盈馀11,800
2350 日本机械订单(较前月) 7月 -8.2% -4.1%
(较上年同期) +4.0% +8.5%
9月8日(四)
0100 韩国央行利率决定 9月 3.25% 3.25%
0130 澳洲就业人数(万人) 8月 减少0.97 增加1.1
全职就业人数(万人) 减少1.26 --
就业参与率 65.6% 65.6%
失业率 5.3% 5.1%
0500 日本服务业景气判断指数 8月 47.3 --
0530 法国非农就业岗位(较前季) 第二季修正值 +0.2% --
0545 瑞士未经季节调整的失业率 8月 2.8% 2.8%
经季节调整的失业率 3.0% +2.9%
0600 德国贸易收支(亿欧元) 7月 顺差101 顺差112
出口(较前月) -1.8% -0.1%
进口(较前月) -0.3% +0.2%
0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 逆差65 逆差59
进口(亿欧元) 412 --
出口(亿欧元) 348 --
1100 英国央行利率决议 9月 0.50% 0.50%
1145 欧洲央行利率决议 9月 1.50% 1.50%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差448.1 逆差510
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月3日当周 41.4 40.5
初请失业金人数四周均值(万人) 41.475 --
续请失业金人数(万人) 8月27日当周 371.7 372
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 逆差7.53 逆差12.2
出口 372.55 --
进口 380.08 --
1230 加拿大建筑许可 7月 +6.3% -1.0%
1230 加拿大新屋价格 7月 +0.1% +0.3%
1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加119.7 增加60
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.3% --
(较上年同期) +6.6% --(完)
--整理 郑茵/许娜;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。