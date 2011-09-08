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公司新闻(中文) | 2011年 9月 8日 星期四 13:45 BJT

〔企业并购〕中国中信集团考虑是否要求博地能源提高对Macarthur出价

路透悉尼9月8日电---消息人士周四表示,中国中信集团正在考虑是否要求博地能源提高对Macarthur CoalMCC.AX出价.

一位消息人士表示,中信集团正在寻求让博地能源 BTU.N及安赛乐米塔尔ISPA.SA提高出价的办法.

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