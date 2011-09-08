中越同意加快谈判,解决南海争议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透河内9月8日电---中越国有媒体周四报导称，中国和越南达成共识，将加速谈判步伐，尽早解决两国围绕南海问题的争端。
中国大陆、越南、菲律宾、文莱、马来西亚和台湾等国家和地区，均对石油和天然气丰富的南海表达主权诉求。这里还有重要航道。
上周菲律宾总统阿基诺访华期间表示，菲律宾和中国达成共识，将就在南海地区的活动确立具有约束力的行为准则。
中国国务委员戴秉国本周访问越南，进行了双边闭门磋商。分析人士认为，这是为越共中央总书记阮富仲可能今年稍晚访华作准备。
中国新华社报导称，双方将加快谈判进程，寻求双方均能接受的基本和长久的解决办法。双方同意加大海上问题谈判力度，早日签署《指导解决中越海上问题基本原则的协议》。
越南媒体亦报导称，越南总理阮晋勇周三与戴秉国会面，阮晋勇称两国存在海上争议是客观事实，双方需加快谈判，就解决争端的基本原则达成协议。(完)
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。