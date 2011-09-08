《国际主要央行公开市场操作一览》--9月8日

路透上海9月8日电---上周四以来美联储仍主要通过买入公债投放资金,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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9/6 购买公债 7.30 03/15/2013-02/28/2014

9/1 购买公债 27.40 03/15/2014-08/31/2015

《本周主要新闻》

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔暗示,将在本月会议上继续反对更多刺激措施[ID:nCN8484525].他还称经济复苏非常缓慢,不清楚能采取何种举措来加快复苏[ID:nCN1948313].

--芝加哥联储总裁埃文斯表示,目前美联储需要采取强有力的行动,应"严肃考虑"大幅放宽政策,如果可能,会支持将美联储短期利率目标调降数个百分点.他称在2013年中前保持利率在低位是朝正确方向迈出的一步,但"需要做更多".[ID:nCN1951207]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/6 七天期反向交易 1,154.08 1.50%(固定利率)

七天期定期存款 -1,290 1.00%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)候任总裁德拉吉(Mario Draghi)对欧元区政府发出警告,不要指望该央行无限度买入公债,即便上周其买债规模扩大一倍以向意大利提供帮助.德拉吉和现任总裁特里谢反而向欧元区各国政府施压,促其强化欧元区救援基金,此举或能减轻欧洲央行购买公债的责任.[ID:nCN1945671]

--ECB总裁特里谢表示,他相信希腊政府会做出让欧盟-国际货币基金组织(IMF)纾困案继续下去所需的决定,但时间所剩不多.特里谢并承认,欧洲央行专家和IMF之间就欧洲银行资本重组需求的看法有所不同.此前IMF官员预估资本缺口达2,000亿欧元[ID:nCT0395320].特里谢还称,若欧元区成员国没有制定适当的政策决定,那麽通过未来的改革,这些决策有可能透过中央集权机制来制定.他在会议上表示,欧洲人民终将拥有一个联邦政府.[ID:nCN1944757]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户馀额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户馀额(10亿日圆)

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周三 26,950

上周三 28,560

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当期变化 -1,610

金融机构在日本央行的活期账户馀额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户馀额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行宣布维持货币政策不变,节约所剩无几的弹药留待稍晚使用.央行维持对经济的评估不变,称经济稳步回升,并称产出和出口接近恢复到3月地震和海啸灾害前的水平.日本央行还重申,今年稍晚日本经济将重拾温和复苏,但持谨慎态度.[ID:nCN1949685]

--央行总裁白川方明表示,央行已在推进强有力的货币放宽举措,通过在8月放宽政策对各种风险采取了行动.他还说全球经济不确定性有所加剧,七国集团(G7)将讨论欧洲主权债问题.[ID:nCN1949525]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率维持0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行4,106亿台币存单.相较存单到期金额4,852.5亿,存单发行馀额减少746.5亿.[ID:nCT0396046]

--台湾央行周二表示,当日共发行596.5亿台币存单.相较存单到期金额141.5亿,存单发行馀额增加455亿.[ID:nCT0395556]

--台湾央行周一表示,当日共发行1,432亿台币存单.相较存单到期金额1,546亿,存单发行馀额减少114亿.[ID:nCT0395076](完)